Индия провела испытания баллистической ракеты

В Индии успешно провели испытательный пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni II («Агни-2»). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей Командования стратегических сил страны.

Отмечается, что ракета, способная нести ядерный боезаряд, была запущена на дальность две тысячи километров с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса.

По имеющимся данным Agni II с высокой точностью поразила учебную цель, которая находилась в акватории Бенгальского залива.

Индийские военные отмечают, что это был первый пуск ракеты в вечернее время.

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