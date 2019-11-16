Истребители F-35 отработали противодействие С-400 на учениях в Израиле

ВВС Израиля совместно с союзниками из США, Германии, Италии и Греции отработали маневры противодействия российской зенитной ракетной системе С-400 «Триумф» на военных играх «Голубой флаг», проходивших на аэродроме Увда. Об этом сообщает Breaking Defense.

В материале отмечается, что для учений привлекли несколько израильских истребителей пятого поколения F-35I и F-16I, а также более трех десятков бомбардировщиков других стран. Среди них были F-16, F-35 и «Еврофайтеры».

Так, истребители отрабатывали воздушный бой и нанесение авиаударов по системе противовоздушной обороны.

Уточняется, что учения проходили недалеко от зоны боевых действий в районе сектора Газа.

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