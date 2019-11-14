Пять ракет выпущены в сторону Израиля из сектора Газа

Из сектора Газа выпустили пять ракет в сторону Израиля после информации о прекращении огня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на армейскую пресс-службу израильского государства.

Ранее СМИ сообщали о том, что палестинская группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России) и Израиль договорились о прекращении огня.

Как отмечается, в 07.00 утра по местному времени сирены оповещения о возможном обстреле среагировали в Яд Мордехай и Нетив Хаасара. В 11 утра, сирены сработали в городе Нетивот.

По данным израильской армии, всего было выпущено пять ракет, система ПРО «Железный купол» перехватила две из них.

При этом в Израиле подчеркнули, что не давали ответных ударов.

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