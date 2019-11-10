СМИ: Европа не сможет защитить себя без США

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Европа, в том числе Германия, не способны эффективно себя защитить без США. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Он считает, что проведение внешней политики и политики безопасности без сотрудничества с США стало бы безответственным и опасным шагом.

Маас также выразил уверенность, что Европа еще много лет будет нуждаться в НАТО.

По его мнению, Североатлантический альянс «символизирует распределение нагрузки, международную кооперацию, мультилатерализм».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.

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