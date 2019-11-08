Помпео рассказал о риске НАТО устареть

Американский госсекретарь Майк Помпео считает, что НАТО действительно может устареть, сообщает Bloomberg.

По его словам, такой риск действительно существует. Он может возникнуть, если страны-члены альянса решат, что могут получать выгоду без НАТО и не будут выполнять обязательств.

«Существует риск того, что НАТО может стать неэффективной или устаревшей», — констатировал Помпео.

Стоит отметить, что госсекретарь США сделал это заявление на следующий день после того, как французский президент Эмманюэль Макрон обрушился с критикой на НАТО. Агентство подчеркивает, что комментарии у Помпео были мягче, чем у Макрона.

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