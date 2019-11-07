Эрдоган заявил о задержании не менее 10 родственников главаря ИГ аль-Багдади

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военнослужащие задержали «двузначное число» родственников ранее нейтрализованного главаря «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам президента, близкое окружение террориста взяло на прицел Турцию

«Последними в (сирийском) Аазазе поймали мужа его сестры и их ребенка, отправили их в миграционные лагеря», — уточнил Эрдоган.

Он также отметил, что решение о дальнейшем судьбе задержанных турецкое министерство юстиции.

«Его жена 1-1,5 года у нас в руках. По ней будет такой же процесс. Число (задержанных Турцией родственников аль-Багдади) уже двузначное», — заключил Эрдоган.

Кроме того он добавил, что вместе с женой аль-Багдади был задержан «ребенок, чье родство доказано с помощью анализа ДНК».

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