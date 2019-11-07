Рябков отверг данные NYT о прибытии десятков российских бойцов в Ливию

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков категорически отверг утверждения американской газеты New York Times о том, что якобы в Ливию из России прибыли десятки военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, Москва действует исключительно в интересах ливийского урегулирования и поддерживает соответствующие усилия, в том числе по линии ООН.

«Мы не считаем, что есть основания для подобного рода утверждений, домыслов», — сказал Рябков.

Также он подчеркнул, что это не первый случай, когда СМИ США «распространяют разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления» в адрес России.

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