В МИД рассказали об ответных шагах на выход США из Договора по открытому небу

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков рассказал о том, что у Москвы есть ответные шаги на возможный выход Вашингтона из Договора по открытому небу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что любой выход американских представителей из договоренностей наносит урон международной безопасности.

По его мнению, власти США проводят такую политику «целенаправленно с конца 90-х годов прошлого века», поэтому такое решение американской администрации не стало для России «большим сюрпризом».

Ермаков на вопрос об ответных мерах Москвы заявил, что уже «все готово».

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