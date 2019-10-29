Саудовской принц поздравил Трампа с уничтожением главаря ИГ

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поздравил президента США Дональда Трампа с уничтожением главаря ИГ (террористическая организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Сообщается, что глава США получил поздравление по телефону.

Как стало известно, в свою очередь Трамп поблагодарил принца за прочное партнерство Саудовской Аравии с США.

Кроме того, в ходе телефонных переговоров Сальман Аль Сауд обсудил с американским лидером важнейшие региональные и двусторонние вопросы.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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