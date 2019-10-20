Назван самый опасный военный корабль России по версии СМИ

Самым опасным военным кораблем России по версии журнала Military Watch оказался атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».

Отмечается, что этот корабль должен поступить на вооружение ВМФ России в 2021 году.

«Адмирал Нахимов» будет оснащен внушительным арсеналом крылатых ракет и продвинутой системой ПВО. Также нем установят новые системы радиоэлектронной борьбы, ЗРК «Редут» и «Кортик».

Согласно имеющейся информации, главным противокорабельным оружием крейсера станет ракета «Циркон», которая сможет превзойти основную противокорабельную ракету ВМС США «Гарпун».

Издание отмечает, что «Адмирал Нахимов» может стать «самым опасным военным кораблем, из стоящих на вооружении ВМФ России» из-за способности крейсера угрожать вражеским объектам на экстремальных расстояниях.