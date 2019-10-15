NYT: в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции

На минувших выходных чиновники Государственного департамента и министерства энергетики США обсуждали планы эвакуации тактического ядерного оружия из Турции, пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.

Речь идет о примерно 50 единицах оружия, которое Соединенные Штаты в течение долгого времени хранили на авиабазе Инджирлик в Турции, примерно в 250 милях от сирийской границы.

По словам одного из чиновников, вывезти оружие из Инджирлика означало бы фактический конец турецко-американского альянса. Однако хранить его там — поддерживать ядерную уязвимость, которую следовало бы устранить много лет назад.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США могут ввести санкции против Турции уже в понедельник