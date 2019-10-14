Трамп вывел войска из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что вывел войска из Сирии. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, американские войска «в основном» выведены с территории Сирии после того, как они полностью разгромили халифат ИГ (организация запрещена в России).

Он добавил, что не будет против, если президент Сирии Башар Асад будет защищать курдов от нападения Турции.

«Я сказал своим генералам: почему мы должны воевать за Сирию и Асада, чтобы защищать землю нашего врага?» — написал Трамп.

Американский лидер отметил, что его устроит любой, кто захочет помочь курдам, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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