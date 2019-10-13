Эрдоган назвал причину военного присутствия Турции в Сирии
close
Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, почему турецкие военные присутствуют в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, правительство Сирии не может обеспечить борьбу с терроризмом.
Эрдоган добавил, что режим президента Сирии Башара Асада не может противостоять террористам, поэтому этим занимаются военные Анкары.
Также он отреагировал на угрозы Западных стран, которые поступили в адрес Турции в связи с проведением операции «Источник мира» в Сирии.
Турецкий лидер заявил, что никто не заставить отступить Анкару при помощи угроз.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Эрдоган рассказал, когда закончится военная операция в Сирии
— Турция взяла под контроль Рас эль-Айн в Сирии
— WP заявила о намеренном турецком обстреле военных США в Сирии