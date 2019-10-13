Эрдоган назвал причину военного присутствия Турции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, почему турецкие военные присутствуют в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, правительство Сирии не может обеспечить борьбу с терроризмом.

Эрдоган добавил, что режим президента Сирии Башара Асада не может противостоять террористам, поэтому этим занимаются военные Анкары.

Также он отреагировал на угрозы Западных стран, которые поступили в адрес Турции в связи с проведением операции «Источник мира» в Сирии.

Турецкий лидер заявил, что никто не заставить отступить Анкару при помощи угроз.

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