Минобороны рассказало о сбитых у Хмеймима беспилотниках террористов

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков поделился подробностями о двух беспилотниках террористов, которые были сбиты неподалеку от российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, дальность полета одного из таких аппаратов составляет 150 км. При этом высота полета может достигать четырех километров.

«Это очень серьезно», — подчеркнул он.

Конашенков отметил, что создатели данных летательных аппаратов применяли сложные технические решения, которые требуют специального образования.

Ранее в начале сентября два беспилотника террористов были уничтожены российскими комплексами ПВО у российской авиабазы Хмеймим в Сирии.