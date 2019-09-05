Стало известно о состоянии экипажа военного вертолета Ми-8

Экипаж военного вертолета Ми-8, опрокинувшегося и загоревшегося на аэродроме в Саратовской области, получил легкие травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Трех военнослужащих осмотрели медики, у них есть легкие травмы», - прокомментировал источник.

Уточняется, что пострадавшие отправлены в больницу.

Также отмечается, что пилоты совершали учебный полет. Вертолет принадлежал филиалу Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина».

Ранее Ми-8 разбился в Саратовской области.