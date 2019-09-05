В Минобороны назвали предварительную причину крушения Ми-8 под Саратовом

В Минобороны России заявили, что, по предварительным данным, причиной опрокидывания военного вертолета Ми-8 на аэродроме в Саратовской области стало разрушение одной из стоек шасси, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на борту находился экипаж в составе трех человек. Все смогли безопасно покинуть машину, пострадавших нет. Пассажиры на борту не находились.

В министерстве также уточнили, что на аэродроме работает комиссия ВКС России. Она займется выяснением точных обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось, что Ми-8 разбился в Саратовской области.