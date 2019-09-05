Путин предлагал США купить у России гиперзвуковое оружие

Российский лидер Владимир Путин заявил, что предлагал главе Соединенных Штатов Дональду Трампу купить у России гиперзвуковое оружие. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление он сделал на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке.

По его словам, это произошло во время встречи с Трампом в Осаке, где американские представители заявили, что ни одна страна в мире не владеет таким гиперзвуковым оружием, как Россия.

В ответ на это глава России предложил Трампу продать оружие данного типа.

«Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут, ну, наверное, скоро произведут», — добавил Путин.

Тем не менее, подчеркнул российский президент, Россия открыта к дискуссии с США по этому вопросу.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта к диалогу с G7.