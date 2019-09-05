Путин предлагал США купить у России гиперзвуковое оружие

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во... Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во...
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во...
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Российский лидер Владимир Путин заявил, что предлагал главе Соединенных Штатов Дональду Трампу купить у России гиперзвуковое оружие. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление он сделал на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке.

По его словам, это произошло во время встречи с Трампом в Осаке, где американские представители заявили, что ни одна страна в мире не владеет таким гиперзвуковым оружием, как Россия.

В ответ на это глава России предложил Трампу продать оружие данного типа.

«Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут, ну, наверное, скоро произведут», — добавил Путин.

Тем не менее, подчеркнул российский президент, Россия открыта к дискуссии с США по этому вопросу.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта к диалогу с G7.