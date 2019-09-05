Путин увидел угрозу в американских ракетах в Южной Корее

Российский президент Владимир Путин заявил, что считает американские ракеты и военные базы, которые США могут разместить в Южной Корее, являются угрозой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению главы государства, размещение ракет и войск США в Японии или Южной Корее создадут российской стороне новые существенные проблемы. Он отметил, что, вероятно, размещенное американской стороной вооружения будет перекрывать значительную часть России.

«Это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что в США назвали срок размещения запрещенных ДРСМД ракет.