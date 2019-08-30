Минобороны рассекретило документы по освобождению Бухареста

В связи с 75-й годовщиной освобождения румынского Бухареста от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны разметило ряд секретных документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о документах, связанных с ходом Бухарестско-Арадской операции. В частности представлено постановление, объясняющее появление войск СССР на территории страны военной необходимостью.

«В воззвании к румынскому народу и румынской армии подчеркивалось, что советское правительство не преследует цели приобретения какой-либо части румынской территории», — говорится в материалах.

Согласно размещенным данным, 23 августа в городе началось восстание, ставшее началом народно-демократической революции. 31 августа в Бухарест вошли советские военные и силы 1-ой румынской добровольческой дивизии им. Тудора Владимиреску.

Ранее Минобороны рассекретило документы по освобождению Каунаса.