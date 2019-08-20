Пакистан передаст спор о Кашмире с Индией в Международный суд

Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что страна планирует попросить Международный суд ООН разрешить разногласия с Индией по Кашмиру. об этом сообщает Reuters.

Как рассказал министр, страна вскоре представит свою позицию по этой теме и пойдет с ней в суд.

«Решение было принято после рассмотрения всех правовых аспектов», — отметил Куреши.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Пакистан и Индию наладить сложившуюся ситуацию с Кашмиром посредством диалога.