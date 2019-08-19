США провели нарушающие ДРСМД испытания крылатой ракеты
Пентагон проинформировал об испытании крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Reuters.
Согласно имеющимся данным, испытание состоялось в субботу, 18 августа.
«Министерство обороны провело летные испытания крылатой ракеты наземного базирования обычной (неядерной) конфигурации на острове Сан-Николас», — заявил Пентагон.
Уточняется, что ракета была запущена с наземной мобильной пусковой установки и поразила цель, пролетев более 500 км.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу высказался насчет ситуации с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.