Американские военные выполнят наблюдательный полет над Россией

Американские военные выполнят на самолете ОС-135Б наблюдательный полет над территорией России. Об этом сообщает газета Вооруженных сил страны «Красная звезда».

Известно, что полет пройдет в рамках международного Договора по открытому небу.

Планируется, что военные из Соединенных Штатов проведут полет над российской стороной с понедельника, 19 августа по 24 августа.

«Российские специалисты на борту этого самолета будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета», — пишет газета.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что военные США и Италии проведут разведку над Россией.