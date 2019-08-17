Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия. Об этом сообщает Polsat.

По словам министра, польской стороне следует быть готовой к агрессивной политике России.

«Россия дважды подумает об использовании военных средств, если увидит присутствие международных войск в Польше», — заявил Чапутович.

Он выразил надежду на то, что во время визита президента США Дональда Трампа на польскую территорию планы о переброске американских солдат в страну будут уточнены.

Ранее сообщалось, что в Левой партии ФРГ отреагировали на угрозы США вывести войска из Германии.