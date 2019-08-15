Британия ввела запрет на поставку подводных погружаемых аппаратов в Россию

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Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 «Борей»... Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 «Борей»...
Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 «Борей»...
Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Лондон ввел запрет на поставку подводных погружаемых аппаратов в Россию, сообщается на сайте британского управления по контролю за экспортом.

В документе уточняется, что ограничения будут распространяться на ввоз готовой продукции, программного обеспечения и технологий.

Согласно сообщению, эти действия представляют угрозу для национальной безопасности Британии, а введенные ограничения должны минимизировать риски.

Отмечается, что в прошлом году НАТО уже сообщало об угрозе безопасности подводных коммуникаций из-за «активности» российских подлодок.

По мнению членов Североатлантического альянса, Россия «проявляет интерес к подводной инфраструктуре НАТО». Российские эксперты же опровергли данное заявление.

Ранее Су-27 не дали приблизиться истребителю НАТО к самолету Шойгу над Балтикой.