Приблизившийся к самолету Шойгу истребитель оказался испанским

Приблизившийся к самолеты Министра обороны России Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики принадлежал Испании. Об этом сообщает ТАСС

Отмечается, что военное ведомство королевства оставило инцидент без комментариев, за которыми предложила обратиться непосредственно в НАТО.

В НАТО заявили, что истребители приблизились к самолету главы Минобороны с целью идентифицировать воздушное судно.

Представители альянса добавили, что не знали о нахождении Шойгу на борту самолета.

Ранее сообщалось, что российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу.