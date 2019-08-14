Число пострадавших при ЧП под Ачинском возросло до 40

Количество людей, который обратились за медицинской помощью после взрывов под Ачинском, увеличилось до 40. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что после первого взрыва пострадали 14 человек, а один скончался.

После второго взрыва пострадали 25 человек.

Кроме того, Минздрав Красноярского края заявил, что в стационарах сейчас находятся восемь пострадавших, амбулаторно лечится 31 человек.

Ранее сообщалось, что число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33.