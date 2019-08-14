Число пострадавших при ЧП под Ачинском возросло до 40
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Количество людей, который обратились за медицинской помощью после взрывов под Ачинском, увеличилось до 40. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что после первого взрыва пострадали 14 человек, а один скончался.
После второго взрыва пострадали 25 человек.
Кроме того, Минздрав Красноярского края заявил, что в стационарах сейчас находятся восемь пострадавших, амбулаторно лечится 31 человек.
Ранее сообщалось, что число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33.