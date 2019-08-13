Владелец «Механика Погодина» написал Зеленскому письмо

Представители Волжского пароходства обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с письмом, в котором попросили политика о содействии в освобождении задержанного на Украине российского танкера «Механик Погодин». Об этом сообщает РИА «Новости».

В компании считают, что вопрос об освобождении судна является вопросом уровня главы государства. По словам представителей Волжского пароходства, они предпринимают все необходимые действия для обеспечения сохранности и безопасной стоянки танкера.

При этом отмечается, что за прошедший год убытки от простоя судна составили более $2,5 млн.

Ранее сообщалось, что капитан «Механика Погодина» впервые рассказал об украинском плене.