Названы неудачные самолеты СССР

В России назвали провальные проекты самолетов СССР, которые не были доведены до конца, передает РИА «Новости».

Сообщается, что в Советском Союзе разрабатывали проекты четырех самолетов и одного вертолета, но ни один проект не был доведен до конца.

Уточняется, что дело не пошло дальше прототипов.

В частности, речь идет об орбитальном истребителе МиГ-105.11, тестирование которого закончилось аварией.

Кроме того, неудачи коснулись бомбардировщика М-50, аппарата ВВА-14, и истребителя пятого поколения МиГ-1.44.