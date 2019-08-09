FAZ: бундесвер выводит из эксплуатации «Тигров»

Немецкий бундесвер выводит из эксплуатации все вертолеты типа «Тигр», пишет FAZ.

Как отмечается, это решение связано с тем, что при создании вертолетов использовались дефектные комплектующие. Полеты на всех 53 транспортных средствах были приостановлены. Основанием послужило заявление производителя о том, что были использованы бракованные болты. Поскольку безопасность является главным приоритетом, в армии распорядились временно приостановить выполнение полетов на указанных вертолетах.

По данным издания, эта мера коснется 36-ого вертолетного полка в немецком городе Фирцлар и немецко-французского центра по подготовке летчиков войсковой авиации во французском Ле Люке. В настоящее время вертолеты этого типа не используются в военных операциях за рубежом, поэтому речь идет об обычных полетах. Дальнейшее решение по этому вопросу будет принимать экспертная комиссия. В любом случае перед следующим полетом все вертолеты «Тигр» проверят и при необходимости заменят болты.