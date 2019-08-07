NYT: США могут проиграть в войне против России и Китая

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После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и на фоне тысяч ракет, размещенных Китаем, минобороны США должно разместить неядерные ракеты промежуточной дальности наземного базирования. Об этом пишет The New York Times.

По мнению автора материала, российская сторона нарушала условия ДРСМД на протяжении десяти лет. В частности она испытывала крылатые ракеты промежуточной дальности наземного базирования 9M729. Также подчеркивается, что КНР, никогда не участвовавшая в этом соглашении, с конца 1990-х занимается созданием ракетных войск для противостояния силам США. В распоряжении Пекина тысячи ракет с ядерными и неядерными боеголовками, способные поражать цели на суше и в море в Азии и Америке.

Автор обращает внимание на то, что США не имеют неядерные ракеты наземного базирования и не располагают достаточным количеством систем, способных защитить их от российских и китайских ракет. Это значит, что в настоящей войне США могут проиграть. В связи с этим Вашингтону необходимо получить свои ракеты промежуточной дальности наземного базирования с неядерными боеголовками. Они дадут американским войскам преимущество и помогут сдержать противников от агрессивных действий.