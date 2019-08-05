США и Южная Корея начали военные учения, пишут СМИ

Несмотря на требования КНДР, армии США и Южной Кореи начали проведение совместных военных учений. Об этом сообщает Yonhap.

Отмечается, что официального подтверждения властей пока не было.

Уточняется, что начало штабных учений планировалось 5 августа. Планировалось применение с компьютерным моделированием мер реагирования на «чрезвычайную ситуацию» на Корейском полуострове.

Заявляется, что маневров вооружений и войск учения не предусматривают.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее считают, что КНДР могла испытывать новые ракеты малой дальности.