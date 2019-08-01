СМИ рассказали о новом ракетном пуске в северной Корее
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Стало известно о новом ракетном пуске в северной Корее. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.
Сообщается, что разведка Соединенных Штатов получила данные о новом запуске ракет и смогла отследить его.
Считается, что его совершили с территории КНДР.
Как стало известно, пуск имеет схожесть с теми, что недавно случились на Корейском полуострове.
Ранее стало известно, что Северная Корея выполнила запуск нескольких снарядов.Куда они вылетели и куда упали неизвестно.