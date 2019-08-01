СМИ рассказали о новом ракетном пуске в северной Корее

Стало известно о новом ракетном пуске в северной Корее. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.

Сообщается, что разведка Соединенных Штатов получила данные о новом запуске ракет и смогла отследить его.

Считается, что его совершили с территории КНДР.

Как стало известно, пуск имеет схожесть с теми, что недавно случились на Корейском полуострове.

Ранее стало известно, что Северная Корея выполнила запуск нескольких снарядов.Куда они вылетели и куда упали неизвестно.