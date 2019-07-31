Пентагон планирует развертывание войск в Европе

Пентагон разместил заявку на сайте госзакупок США на поиск подрядчиков для переброски и развертывания военных сил на территории Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Один из департаментов Пентагона, министерство армии, хочет заключить контракт на коммерческие перевозки людей, а также тяжелых военных грузов.

В целях указана быстрая передислокация и развертывание войск, а также транспортная поддержка военных учений.

Суда по примерным точкам следования, отмеченным в маршруте, предполагается, что будет затронута практически вся Европа — от Великобритании до Прибалтики.