Названа дата выхода США из ДРСМД

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал дату выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает ТАСС.

Он подтвердил, что США официально выйдут из договора в пятницу, 2 августа.

Болтон добавил, что российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) так же вряд ли будет продлен, так как с самого начала имел существенные недостатки.

Тем не менее, советник Трампа уточнил, что по этому поводу пока не принято окончательного решения.