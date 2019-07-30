О бесполезности вооружений США в войне с Россией заявил National Interest

Обозреватель The National Interest Дэвид Экс собрал мнения экспертов, полагающих, что в распоряжении ВС США слишком много старых видов тяжелого вооружения, которые будут бесполезными в войне с Россией и Китаем.

Как отмечается, на «антикварное оружие» можно было посмотреть во время военного парада в честь 4 июля, организованного президентом США Дональдом Трампом. Такой точки зрения придерживаются военные эксперты Томас Манкен и Роджер Закхейм. Они раскритиковали придуманные в 1970-х боевые танки M-1 и М-2, которые спустя три десятилетия остаются основой американской армии и применялись во время военных действий в Ираке и Афганистане. К устаревшей технике они причислили и бомбардировщик B-2.

В материале подчеркивается, что в эпоху, когда Китая и Россия выпускают боеспособные боевые самолеты и ПРО, американские ВВС становятся более уязвимыми. Из-за недостаточной модернизации в распоряжении США в два раза меньше истребителей, чем при падении Берлинской стены, а их средний возраст составляет 26 лет. В американском ВМФ наблюдаются аналогичные проблемы. Эксперты полагают, что, если США не начнут инвестировать в военную сферу, следующий военный парад не будет парадом победы.