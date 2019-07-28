Путин приехал на парад в честь Дня ВМФ в Петербург

Президент Владимир Путин принял участие в параде в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) в Петербурге. Трансляцию ведет телеканал RT.

Путин, прибыв на мероприятие, заявил, что Россия строит флот, который будет актуален в длительной исторической перспективе.

Он добавил, что в 2019 году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров.

Перед мероприятием президент в сопровождении главы Минобороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова на борту картера «Раптор» обошел парадную линию кораблей и поздравил экипажи с праздником.