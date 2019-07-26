Танки из России не пропустили в Сербию

Российские танки, предназначенные для военных сил Сербии, не пустили на территорию страны. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что машины, которые перевозили танки Т-72Б3 и бронемашины БДРМ-2, были остановлены на реке Дунай, а техника затем арестована и конфискована.

Уточняется, что причина конфискации не установлена, однако, предполагается, что это может быть связано с нормами транспортировки.

Так перевозку по Дунаю может осуществлять только местная компания, однако они этого не сделали ввиду антироссийских санкций ЕС.

Кроме того, существует версия, что указ о задержке российских танков мог поступить напрямую из НАТО.