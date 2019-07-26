Британия отказалась продавать подводные аппараты России из-за нетрадиционных действий

Британия вводит ограничения на экспорт подводных аппаратов в РФ. Новая поправка вступит в силу с 14 августа, говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Соединенное королевство вводит дополнительное положение о контроле товаров двойного назначение в отношении подводных аппаратов. Оно запрещает передачу таких аппаратов и ПО к ним, а также технологии разработки.

Сообщается, что решение стало следствием разработки Россией нетрадиционных средств ведения войны. В Лондоне считают, что Россия отслеживает маршруты телекоммуникационных кабелей под водой, по которым идет передача данных.

Список попадающих под ограничения товаров включает подводные системы связи, двигатели, а также акустические и осветительные системы.