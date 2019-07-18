Зеленский заявил о разоблачении масштабных хищений в оборонной промышленности

Украинский президент Владимир Зеленский проинформировал о том, что правоохранительным органам страны было передано еще одно дело, связанное с хищениями в оборонной промышленности, произошедшими при его предшественнике Петре Порошенко. Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, властям предстоит много работы, так как на украинской территории процветает коррупция. Разоблаченная коррупционная схема функционировала в течение пяти лет.

«…спецэкспортеры только по нескольким сомнительными контрактами перечислили почти $30 млн на счета оффшорных компаний за якобы оказанные услуги», — заявил Зеленский.

Он добавил, что речь идет о деньгах народа

Ранее на Украине заявили о крахе оборонной промышленности.