В Пентагоне оценили предложение об исключении Турции из НАТО

Заместитель главы Пентагона Дэвид Трахтенберг отреагировал на предложение лишить Турцию членства НАТО в отместку за ее предпочтения. Об этом сообщает RT.

До этого в СМИ появилась информация, что турецкая сторона может лишиться членства НАТО из-за того, что предпочла российский С-400 американским F-35.

По мнению Трахтенберга, решать судьбу Турции в НАТО должен сам альянс. Он отметил, что США не могут решать, «что должно или не должно произойти».

Ранее президент США Дональд Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400.