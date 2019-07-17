Пентагон подсчитал потери Турции от отказа от F-35 в пользу России

Замглавы минобороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд заявила, что турецкая сторона потеряет около $9 млрд от исключения из программы создания американского истребителя-бомбардировщика F-35. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Турция также упустит рабочие места и возможность для экономического роста. Таким образом, страна понесет ответственность за принятое ей решение в пользу российских С-400.

Лорд отметила, что турецкая сторона могла получить $9 млрд от сотрудничества с США по вкладам в программу F-35.

«Все турецкие пилоты, обучавшиеся по программе F-35, а также инструкторы, которые в настоящий момент находятся в США, должны будут покинуть страну», — добавила Лорд.

Ранее сообщалось, что США предложили насолить лидеру России Владимиру Путину, отдав Украине турецкие F-35