Welt: в Германии сочли нового министра обороны неподходящим

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Новым министром обороны Германии стала председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Die Welt пишет о том, что ее назначение стало неожиданным.

Газета напоминает, что 56-летняя Крамп-Карренбауэр в интервью за две недели до этого дала понять, что не хочет входить в состав кабмина. Она заметила, что предпочитает занимать партийную должность, так как в ХДС достаточно дел. В Свободной демократической партии Германии ее назначение восприняли отрицательно. В партии тоже вспомнили о данном Крамп-Карренбауэр интервью, а также подчеркнули, что таким назначением канцлер и партия показали, что дела бундесвера их «ни в малейшей степени» не интересуют, в противном случае они бы не стали использовать «многострадальные» ВС в своих личных играх.

Реакция «Зеленых» тоже пессимистична. Представитель партии заметил, что то, что подвинуло Меркель назначить Крамп-Карренбауэр на должность министра обороны, остается тайной. В настоящее время с бундесвером связано много работы, и новый министр должен будет в ближайшие месяцы принимать много важных решений. Издание замечает, что до сих пор Крамп-Карренбауэр едва ли привлекала внимание политическими высказываниями, связанными со сферой обороны.