Столтенберг поклялся ответить России на выход из ДРСМД
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответить российской стороне, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом написал в твиттере пресс-офицер НАТО Дилан Уайт.
По мнению генсека, на данный момент Россия не проявляет «никаких признаков», чтобы остаться и выполнять соглашение.
Он отметил, что в случае выхода России из договора, НАТО взвешенно ей ответит.
«Мы ответим [России] взвешенным, надежным и эффективным сдерживанием», — подчеркнул Столтенберг.