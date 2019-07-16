Столтенберг поклялся ответить России на выход из ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответить российской стороне, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом написал в твиттере пресс-офицер НАТО Дилан Уайт.

По мнению генсека, на данный момент Россия не проявляет «никаких признаков», чтобы остаться и выполнять соглашение.

Он отметил, что в случае выхода России из договора, НАТО взвешенно ей ответит.

«Мы ответим [России] взвешенным, надежным и эффективным сдерживанием», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее Россия ответила на просьбу Евросоюза сохранить ДРСМД.