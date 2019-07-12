National Interest: США готовят союзников по НАТО к отражению вторжения России

Обозреватель The National Interest Дэвид Экс оценил обучение, которое американские ВС провели для нерегулярных войск из стран Прибалтики для того, чтобы те могли оказать сопротивления в случае российской оккупации.

Отмечается, что обучение военнослужащих проходило на территории штата Западная Вирджиния. В тренировках принимали участие военные из Латвии и Польши. Их обучали, чтобы они могли оказать сопротивление на ранних стадиях гибридного конфликта. В случае нападения их задачей будет замедление противника, в частности для этого они должны будут разрушить ключевые объекты инфраструктуры, например, мосты.

Согласно докладу калифорнийского аналитического центра RAND, все страны региона должны организовать оборону на нескольких уровнях, привлекая к операциям резервистов, непобежденные боевые подразделения, полицию, снайперов-любителей и местных жителей. В настоящее время положение НАТО на восточной границе невыгодное. Число танков в распоряжении альянса в регионе гораздо меньше, чем у российской стороны.