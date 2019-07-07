Иран объявил о превышении нормы обогащения урана

Власти Ирана Объявили, что приступают к обогащению урана выше уровня 3,67%, передает ТАСС.

Это, как огласил замглавы МИД Аббас Арагчи, является вторым этапом сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.

По его словам, сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Арагчи также отметил, что «двери для дипломатии по-прежнему открыты, однако необходимы новые инициативы» для разрешения сложившейся ситуации.

«Мы направим послание Евросоюзу, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке», — указал дипломат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Ирана Хасан Роухани обсудили по телефону иранскую ядерную сделку.