Названы сроки начала поставок С-400 в Турцию
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын рассказал о начале поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400 Анкаре. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, поставки С-400 в Турцию начнутся в ближайшие дни.
Он также добавил, что Анкара намерена «активно использовать» российские С-400.
Калын подчеркнул, что дело о покупке С-400 Турцией является «завершенным процессом».
Ранее сообщалось, что США пригрозили Турции санкциями из-за покупки С-400.