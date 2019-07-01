Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400 доставят в Турцию в течение 10 дней. Об этом сообщает NTV.

По его словам, США не собираются вводить санкции против Турции, несмотря на покупку С-400.

Он также добавил, что обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее в Кремле раскрыли детали по поставкам Турции С-400.