Дважды спасенный на Балтике кит Тимми обманул спасателей и застрял в третий раз

Bild: кит Тимми в третий раз застрял на Балтике сразу после освобождения
IMAGO/Susanne H.bner, Susanne Hu/Global Look Press

Ставший звездой соцсетей кит по кличке Тимми, который уже дважды застревал во время плавания по Балтийскому морю, в третий раз попал в ловушку на мелководье — практически сразу же после предыдущего спасения. Об этом сообщает Bild со ссылкой на министра окружающей среды земли Мекленбург-Передняя Померания Тилля Бакхауса.

По его словам, млекопитающее не последовало по безопасному маршруту, который для него распланировали спасатели, и застряло в заливе Кирхзее — части Висмарской бухты.

Министр выразил надежду на то, что новая спасательная операция завершится благополучно, и экологам удастся наконец «найти хороший выход».

Сейчас на месте работают волонтеры природоохранной организации и водной полиции: они используют надувные лодки для наблюдения за состоянием кита, а также применяют беспилотный летательный аппарат.

История Тимми привлекла внимание СМИ 23 марта, когда его обнаружили на песчаной отмели у Тиммендорфер-Штранда в земле Шлезвиг-Гольштейн. Тогда спасателям удалось вырыть канаву и помочь киту вернуться на глубину. В минувшую субботу его вызволяли уже с мелководья у побережья Висмара. Как раз сегодня сообщалось, что он свободно плавает по заливу и выпускает двухметровые фонтаны воды.

Ранее в Норвегии нашли «русского кита-шпиона» с огнестрельным ранением.

 
