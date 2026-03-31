Владелец кафе подал в суд на бариста, который выпил три кружки кофе на работе

Narong Khueankaew/Shutterstock/FOTODOM

Владелец кофейни в Южной Корее обвинил бариста в краже из-за трех выпитых им напитков на 12,8 тыс. вон (684 рубля). Об этом сообщает издание Yonhap News.

В городе Чхонджу разгорелся скандал вокруг франчайзингового кафе, владелец которого обратился в прокуратуру и потребовал наказания из-за трех чашек кофе, выпитых сотрудником во время работы. Молодой человек работал в кофейне с мая по октябрь 2025 года, и 2 октября он приготовил, а затем сам выпил холодный американо и еще два напитка. Бариста настаивает, что они подлежали утилизации из-за брака, и владелец разрешал сотрудникам употреблять такие напитки.

Но спустя два месяца после увольнения бывший работодатель подал на него в суд, указав в иске, что бариста якобы угощал знакомых напитками и начислял им бонусы. Сотрудник признался в этом и выплатил 5,5 млн вон (более 290 тыс. рублей) компенсации, но затем обвинил хозяина кофейни в вымогательстве.

«У меня не было другого выбора, кроме как написать письмо с извинениями и пойти на урегулирование из-за принуждения и угроз. Они воспользовались моей ситуацией, так как я надеялся стать государственным служащим [и не мог получить судимость], чтобы заставить меня признаться в преступлении, которого я не совершал», — заявил юноша.

В соцсетях встали на сторону бариста, а местные жители бойкотируют обе кофейни, принадлежащие его бывшему работодателю.

Ранее мужчина, уволенный за распитие алкоголя на работе, отсудил $55 тысяч.

 
