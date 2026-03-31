«Нижнекамскнефтехим» назвал причину начала пожара на заводе

Возгорание на заводе «Нижнекамскнефтехим» произошло при ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука. Об этом сообщает ТАСС.

В компании подчеркнули, что воспламенение газовой смеси с последующим взрывом произошло от не установленного на сегодня источника.

В публикации отмечается, что возгорание было локализовано, в текущий момент ведется ликвидация остаточного горения.

В пресс-службе компании добавили, что при инциденте не были затронуты основные производственные узлы завода, они продолжают работу.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, 20 человек были госпитализированы для стационарного лечения.

31 марта на заводе «Нижнекамскнефтехим», входящем в холдинг «Сибур», произошел взрыв с последующим возгоранием. Изначально сообщалось о двух пострадавших, затем количество получивших травмы людей увеличилось до 13 и продолжило расти. Глава Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что на место происшествия прибыли сотрудники служб оперативного реагирования — они ликвидируют вспыхнувший огонь. Работников предприятия, которые не принимают участия в устранении последствий ЧП, переместили на безопасное расстояние.

В пресс-службе холдинга «Сибур» рассказали, что взрыв мог произойти из-за сбоя в работе оборудования. Там подчеркнули, что на месте работают медицинские службы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Никаких угроз для жителей города и экологической обстановки к текущему моменту зафиксировано не было.

Ранее в Ростовской области пять человек пострадали в результате пожара на заводе.

 
Как Минцифры предлагает бороться с VPN и сколько это будет стоить россиянам
